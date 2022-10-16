На Ямале наградят 30 лучших отцов с активной жизненной позицией. Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Салехарде, Пуровском, Ямальском, Приуральском и Шурышкарском районах наградят 30 лучших ямальских отцов с активной жизненной позицией и достойно воспитывающих детей, в том числе инвалидов. Об этом заявила начальник отдела по семейной и демографической политике окружного департамента социальной защиты населения Диана Саранчина.

По его словам, все больше неравнодушных отцов участвуют в жизни своих малышей с первых дней и личном примере приобщают детей к спорту и здоровому образу жизни.

Сегодня, в День отца, на Ямале, как и в прошлые годы, активно празднуют это событие. В муниципальных образованиях региона проходят фестивали отцов, интеллектуальные игры, развлекательные программы, конкурсы и мастер-классы.

- Горжусь, что в нашем регионе много мудрых, порядочных мужчин, которые укрепляют семейные ценности, имеют активную гражданскую позицию. В это непростое время ямальские отцы стоят на защите благополучия, справедливой и достойной жизни своих семей, родного Ямала и России, - отметил в своем поздравлении к ямальцам губернатор Дмитрий Артюхов.