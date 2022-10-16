В Муравленко безработный рецидивист стащил из подъезда дома сетевой коммутатор Фото: Татьяна Коркина

В Муравленко возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего безработного ранее судимого мужчины, который подозревается в краже. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, о преступлении 2 октября сообщил местный житель. По его словам, из подъезда жилого дома неизвестный похитил сетевой коммутатор.

Во время розыска злоумышленника полицейские напали на след подозреваемого, который во всем сознался.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей, арест на срок до 4 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.