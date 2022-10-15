Жительница Ноябрьска выпустит альбом почтовых карточек с уникальными изображениями города

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Ноябрянка Дарья Пенкина создаст альбом почтовых карточек «Город в открытке» - сборник уникальных изображений Ноябрьска. Об это рассказал глава города Андрей Ромнов в своих соцсетях.

«Замечательная идея! Все-таки хорошая открытка с изображением лучших мест города – это не только про туризм. Это еще и память, и история», - написал градоначальник.

Кстати, реализовать свой замысел девушке поможет грант от Росмолодежи. Средства пойдут на изготовление 800 тематических альбомов из 20 открыток.

Все желающие могут поделиться своими идеями о том, чтобы они изобразили на карточках. Написать ответ можно на официальной странице Алексея Романова в соцсети «ВКонтакте».