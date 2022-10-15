Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 октября 2022 года увеличилось на 96 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 96 человек. С начала периода количество заболевших достигло 147 841.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 045 ямальцев.

В России выявлено 13 384 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 657. Всего в стране зарегистрировано 21 292 200 случаев. Излечились от коронавируса 26 130 человек, скончались - 98.