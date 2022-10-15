Новая разметка на дорогах Ноябрьска смылась за две недели

Фото: группа "Злой Ноябрянин"

Жители Ноябрьска негодуют из-за новой разметки на дорогах, а точнее - ее отсутствия. Дело в том, что краску на асфальт нанесли две недели назад, а на сегодняшний день она уже почти смылась.

«Всего два дождя и две недели как открыли дорогу, а разделительных полос на кольце уже нет, смылись. Чем красили?» - написал в соцсетях местный житель.

Фото: группа "Злой Ноябрянин"

Тут же в комментариях разгорелась бурная дискуссия. Одни пользователи отреагировали на ситуацию с иронией, написав, что, судя по всему, разрисовывали трассу не иначе как акварелью, а смыли ее - слезы дорожников.

Однако большинству жителей все же не до смеха. Скоро в город придет зима, которая, как правило, сопровождается обильным снегопадом. А это значит, то разметку смоет еще больше и в следующем году ее придется наносить заново.

Официального комментария от местных властей пока не поступало.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что жители Ноябрьска недовольны новым проектом дороги улицы Высоцкого. По словам людей, дорогу сильно заузили, а еще там нет парковок.