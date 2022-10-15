Ямальскому лежбищу моржей могут придать статус особо охраняемой территории

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальскому лежбищу моржей, расположенному в устье реки Тиутей-Яха у побережья Карского моря, могут придать статус особо охраняемой территории. Это необходимо для того, чтобы обеспечить сохранность единственного материкового лежбища краснокнижного животного. Кстати, там уже ограничено ведение хозяйственной деятельности.

- Ямальское лежбище моржей - уникальное в мире природное явление. Наша задача не просто сберечь его, но обеспечить условия для постоянного наблюдения за краснокнижными животными, в том числе туристами. Поэтому помимо проработки вопроса о придании территории особо охраняемого статуса, продумываем возможность установки объектов для скрытого наблюдения за животными, - сказал начальник отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга животного мира профильного департамента ЯНАО Виталий Борисюк.

В прошлом году в округе была запущена трехлетняя программа по изучению уникального лежбища краснокнижных животных.

- В течение двух недель мы будем ежедневно отслеживать количество моржей с помощью квадрокоптеров, оценивать, сколько самцов, самок и детенышей. Также возьмем пробы биопсии кожи на генетику и на изучение оценки уровня загрязнений хлор-органического содержания, чтобы понять состояние здоровья животных, - рассказал генеральный директор научно экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих НЭЦ «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов.

Сегодня на Ямале находится 14 особо охраняемых природных территорий – это более 10% от общей площади региона.