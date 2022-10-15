Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открылся первый реабилитационно-оздоровительный центр. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Открытие центра и доступность первоклассных медицинских изделий позволит качественно менять жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан и детей с ДЦП. Возвращать их к привычному образу жизни. Очень удобно, что вся реабилитационная отрасль представлена в одном месте: здесь работают высококвалифицированные специалисты, врачи, технологи и здесь же индивидуально создаются необходимые протезы, - прокомментировал глава Салехарда Алексей Титовский.

Фото: администрация Салехарда

Помимо слепков и первой примерки обратившихся научат правильно пользоваться протезами. Например, в центре есть специальная комната, где заново учат ходить.

Кстати, получить протезно-ортопедические изделия и технические средства реабилитации жители могут бесплатно через Фонд социального страхования. Также центр работает по окружным и федеральным сертификатам.

Отметим, что реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры» создан в 2014 году в ХМАО, на Ямале первый филиал открылся в 2016 году в Ноябрьске.