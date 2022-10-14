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Жителям Нового Уренгоя вновь станут доступные регулярные рейсы в Томск. Как сообщили в пресс-службе городского аэропорта, ближайший полет состоится уже 1 ноября, а выполнит его авиакомпания КрасАвиа.

Так, прямые рейсы из Нового Уренгоя в Томск будут проходить по вторникам. Время в пути составит 3 часа. Вылет из сибирского города в газовую столицу запланирован в 8:55 по местному времени, обратный рейс - в 11:10.

Перевозить пассажиров будут на воздушных судах ATR-72 вместимостью 70 мест.

Кстати, с 14 по 23 октября КрасАвиа объявляет распродажу авиабилетов со скидкой до 80%. Акция действует на все рейсы перевозчика, вылетающие с 1 ноября 2022 года по 26 марта 2023 года. Внимание! Билеты со скидкой можно оформить только на официальном сайте авиакомпании.