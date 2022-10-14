Фото: администрация Салехарда

За летний сезон в Салехарде отремонтировали, построили и реконструировали более 13 километров дорог. Проинспектировать работы взялись депутаты гордумы.

- Завершается сезон дорожных работ. За лето выполнен большой объем. Только по нацпроекту отремонтировано 1,8 километра асфальта на улицах Чупрова, Геологов и Патрикеева, - сказал депутат Денис Теленков.

По муниципальным программам приведено в порядок более трех километров. Это улицы Пионерская, Николаева, Титова, Щорса, Набережная, Ленина, мкр. Первомайский и другие.

Специалисты обустроили асфальтобетонное покрытие, отсыпали обочины, заменили бортовые камни и частично отремонтировали тротуары.

Один из масштабных проектов дорожно-строительных работ этого года - улицы Арктическая. Протяженность нового дорожного полотна составила 1,6 километра. При реконструкции дороги проезжую часть расширили до трех полос, а на примыканиях к магистральным улицам Чубынина и Матросова - до четырех полос.

Также этим летом отремонтировано более 5 километров тротуаров на семи улицах, построили новые автодороги в микрорайоне Юбилейный, а также от примыкания автодороги Салехард - Лабытнанги до НТСН «Надежда».