Фото: группа "Злой и добрый надымчанин"

В Надыме подростки с завидным упорством ломают новую спортивную площадку возле школы №4. Пост об этом появился в городских соцсетях 14 октября.

«К вопросу о благоустройстве нашего города. Новая площадка возле МОУ СОШ №4. Каждое утро во дворе валяются куски вырванного покрытия и отломанные прутья. Мне кажется, что лица, недовольные благоустройством города, и родители этих детей - одни и те же люди. К кому вопросы, граждане? Вам не нравятся концерты, благоустройство, шашлыки, собаки... Начните менять этот мир с себя!» - написала возмущенная горожанка.

В комментариях к посту горожане поддержали землячку, отметив, что сейчас подростки не ценят то, что имеют. А родителям следовал бы чаще беседовать со своими чадами и объяснять им, чем грозит такое безалаберное поведение.

Кстати, местной администрации сообщили, что в ближайшее время площадку приведут в порядок.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что надымчане требуют привлечь к ответственности родителей, чьи дети испортили припаркованные авто. По мнению людей, они обязаны отремонтировать поврежденный транспорт.