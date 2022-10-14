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Общество14 октября 2022 10:12

В Ноябрьске появится центр патриотического воспитания

Его откроют в здании отремонтированного МЦ «Современник»
Дмитрий Кошелев
Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске появится центр патриотического воспитания. По словам главы города Алексея Романова, его откроют в здании отремонтированного МЦ «Современник».

- Данное решение продиктовано временем. Кроме того, предложение поддержали губернатор Дмитрий Артюхов, общественные объединения и кураторы кадетских движений. Сроки на реализацию проекта - сжатые, этот объект сейчас, безусловно, в приоритете, - отметил градоначальник.

В центре появятся большой универсальный зал для тренировок по общефизической и строевой подготовке, зал единоборств, тир и кабинеты с тренажерами-симуляторами управления техникой. А его сотрудники будут учить оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, около здания обустроят плац, который можно использовать под автомобильную парковку.

Кстати, центр находится на первой линии главной улицы, что делает его доступным для большинства ноябрян.