В Губкинском завершается строительство шести домов для переселенцев из ветхого жилья

Фото: администрация Губкинского

В 15 микрорайоне Губкинского завершается строительство шести многоэтажных домов, предназначенных для переселенцев из ветхого жилья. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, во всех зданиях уже запустили тепло, сейчас строители приступили к выполнению внутренних и фасадных работ.

Дома возводят комплексно, с учетом современных требований. В связи с этим в микрорайоне проведут работы по благоустройству территории: обустроят детские площадки и новые парковки.

- План по строительству домов мы перевыполняем. Уже практически на девяносто процентов закончена внутренняя отделка домов в 15 микрорайоне, - отметил глава города Андрей Гаранин.

В Губкинском выполняется поручение губернатора Дмитрия Артюхова - расселить в округе к 2025 году миллион квадратных метров аварийного жилья. В следующем году из непригодных домов переедут более тысячи губкинских семей.