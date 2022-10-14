Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 октября 2022 года увеличилось на 105 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 105 человек. С начала периода количество заболевших достигло 147 745.

При этом в больницы региона госпитализировано 8 человек, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 045 ямальцев.

В России выявлено 14 736 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 750. Всего в стране зарегистрировано 21 278 816 случаев. Излечились от коронавируса 27 520 человек, скончались - 99.