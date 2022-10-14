Фото: администрация Нового Уренгоя

Врачи Нового Уренгоя спасли жизнь годовалому малышу, который подавился яблоком. Долька практически перекрыла дыхательные пути, из-за чего ребенок начал хрипеть и задыхаться.

- В диспетчерскую скорой помощи позвонили из Коротчаево. Бригада медиков прибыла на место уже через три минуты - в прошлом году в микрорайоне открылась подстанция СМП, доктора дежурят здесь постоянно, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В тот день на дежурстве работали опытные врачи Андрей Альбрехт и Юлия Тармина. Не теряя ни секунды, они обследовали маленького пациента извлекли кусочек яблока, застрявший в области гортани. хирургическим инструментом.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что нейрохирурги Новоуренгойской ЦГБ одновременно выполнили две операции на головном мозге пожилого мужчины. Изначально северянин поступил в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.