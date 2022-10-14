Житель Яр-Сале, задушивший родственницу электрошнуром, предстанет перед судом

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В Ямальском районе осудят 47-летнего жителя Яр-Сале, обвиняемого в убийстве родственницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось с того, что 25 февраля 2022 года в одной из квартир было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. После этого на место происшествия прибыли правоохранители.

- Установлено, что накануне к погибшей 1973 года рождения заходил ее 47-летний родственник. В какой-то момент между женщиной и мужчиной возник конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил хозяйку электрошнуром, а затем скрылся с места преступления.

В ходе расследования сотрудники следственного комитета собрали достаточно доказательств вины северянина. Кстати, согласно проведенной судебно-психиатрической экспертизы, мужчин является вменяемым.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для внесения приговора.