За прошедшие сутки на дорогах Ноябрьска пострадали трое детей

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на дорогах Ноябрьска пострадали три ребенка. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, оба ДТП произошли 13 октября в вечернее время.

Так, первое происшествие случилось около 18:25 в районе дома №106 по улице Советская. Водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь в жилой зоне, не успел затормозить и наехал на юного горожанина. В результате ДТП ребенок госпитализирован.

Вторая авария произошла около 19:00 в районе дома №48/2 по улице Северная. Там водитель «BMW», поворачивая налево, не пропустил питбайк с несовершеннолетними водителем и пассажиром, которые ехали во встречном направлении. Подростков отправили в больницу.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 6 ДТП, а с начала года - 3 635, в которых 18 человек погибли и 237 получили травмы, в том числе 34 ребенка.