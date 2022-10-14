Жители Нового Уренгоя могут оставить заявки на отлов собак в группе «ГороДог»

Фото: "ГороДог" г. Новый Уренгой

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов посетил городской приют для бездомных животных «ГороДог». Он посмотрел, в каких условиях живут собаки и узнал, на какой стадии находится обустройство центра.

- Сейчас в учреждении находится 81 собака и одна кошка Машка. Она тут популярный персонаж, ведет себя по-хозяйски, - отметил градоначальник.

За всеми животными следит врач-ветеринар, он же занимается стерилизацией, чипированием и вакцинацией собак. Пока что центр принимает только пушистых четвероногих. Заселение гладкошерстных псов и кошек станет возможным после того, как для них поступят специальные клетки.

Фото: "ГороДог" г. Новый Уренгой

Ежедневно в справочную службу города поступает до 25 заявок о бездомных собаках. Теперь оставлять информацию о беспризорных псах жители могут и в официальной группе центра в соцсети «ВКонтакте».