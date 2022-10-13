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Общество13 октября 2022 12:05

В Ноябрьске появилась фотозона у знаменитого памятника комару

Это один из проектов инициативного бюджетирования
Павел Посевин
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске реализовали еще одну идею городского проекта инициативного бюджетирования «РИТМ». Речь идет об экологичной фотозона в городском парке возле знаменитого памятника комару.

«Теперь уйти из Ноябрьск-парка без памятного фото очень трудно. Тем более, что возле нашего комарика и отдохнуть можно на удобной скамейке», - написали представители администрации в соцсетях.

Сейчас рядом с комаром выстраиваются очереди из желающих сделать фото. И это неудивительно, ведь он такой гордый и красивый.

Напоминаем, что в прошлом году жители Ноябрьска дали знаменитому железному комару имя. Теперь его зовут Валера.