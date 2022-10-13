В Ноябрьске появилась фотозона у знаменитого памятника комару

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске реализовали еще одну идею городского проекта инициативного бюджетирования «РИТМ». Речь идет об экологичной фотозона в городском парке возле знаменитого памятника комару.

«Теперь уйти из Ноябрьск-парка без памятного фото очень трудно. Тем более, что возле нашего комарика и отдохнуть можно на удобной скамейке», - написали представители администрации в соцсетях.

Сейчас рядом с комаром выстраиваются очереди из желающих сделать фото. И это неудивительно, ведь он такой гордый и красивый.

Напоминаем, что в прошлом году жители Ноябрьска дали знаменитому железному комару имя. Теперь его зовут Валера.