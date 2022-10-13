Финалистка кулинарного шоу «Адская кухня» проведет мастер-класс для поваров Ямала

Фото: личная страница Елены Петрохалкиной в соцсети "ВКонтакте"

В Лабытнанги стартовал региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший шеф-повар». А это значит, что в течение двух дней работающие повара и студенты, обучающиеся данной профессии, удивят жюри своими способностями.

Всего на звание победителя претендуют 30 человек. Все они готовились к участию заранее - приготовили десерт, который представили на конкурсе. Еще один этап - «Продуктовая корзина», он предполагает приготовление второго блюда в течение двух часов на две персоны.

Вне конкурсной программы пройдут мастер-классы от приглашенного эксперта - Елены Петрохалкиной. Профессиональный шеф-повар из Омска известна тем, что стала финалисткой пятого сезона кулинарного шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница».

«Прилечу в Салехард на следующей неделе, потому что имею честь быть председателем жюри данного конкурса, который пройдет в Лабытнанги», - разместила сообщение повар на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 9 октября.

По итогам конкурса победители и призеры получат денежное поощрение. Победитель среди работающих поваров получит 200 тысяч рублей, а среди студентов - 70 тысяч рублей.