В Салехарде ищут матроса, пропавшего с судна «Николай Чудотворец»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде ищут 28-летнего матроса, который пропал с судна «Николай Чудотворец» 8 октября. Как сообщает «МК Ямал» со ссылкой на «Ямалспас», мужчина не вернулся в каюту после ужина.

После этого к поискам подключились спасатели, в том числе пятеро водолазов. Они обследуют акваторию реки Полуй в районе улицы Кооперативная, используя водолазный бот и моторную лодку.

- Молодой человек до сих пор не найден, поиски продолжаются 13 октября, - рассказали в «Ямалспасе» новостному порталу.

Напоминаем, что 11 октября на Ямале завершились поиски известного в Ноябрьске охотника Федора Арико. Тело мужчины обнаружили в лесной избушке, куда он отправился еще в сентябре. Причину смерти мужчины выяснят сотрудники следственного комитета.