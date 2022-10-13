На Ямале завершилась пассажирская речная навигация

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямальский департамент транспорта и дорожного хозяйства объявил 12 октября о прекращении речных пассажирских перевозок в этом сезоне.

«Завершающий навигацию рейс уже отправился по межмуниципальному маршруту Салехард - Мужи. Паромная переправа между городами Салехард и Лабытнанги продолжает работу в зависимости от погодных условий» - появилась пост на официальной странице ведомства в соцсети ВКонтакте.

Теперь на смену катерам и теплоходам пришли вертолеты. Все площадки округа заблаговременно подготовили к приему пассажиров.

Справочная информация о перевозках доступна по телефонам аэропорта Салехарда: +7 (34922) 4-17-36, 3-89-32. С расписанием и условиями перелета можно ознакомиться на сайте авиакомпании.