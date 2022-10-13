Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 октября 2022 года увеличилось на 64 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 64 человека. С начала периода количество заболевших достигло 147 640.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 045 ямальцев.

В России выявлено 15 477 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 825. Всего в стране зарегистрировано 21 264 080 случаев. Излечились от коронавируса 30 793 человека, скончались - 101.