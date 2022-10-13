В Лабытнанги уже два года не могут доделать тротуар у входа в детский сад «Эдэйко»

Фото: группа «Лабытнанги Info»

В Лабытнанги уже два года не могут привести в порядок участок тротуара, находящийся у входа в детский сад «Эдэйко». Об этом сообщила местная жительница, выложив пост в группе «Лабытнанги Info».

- Прошу ответственные службы обратить внимание на вход в детский сад «Эдэйко» со стороны музыкальной школы. Уже два года дорожка в таком состоянии. И это после ремонта! Неужели нельзя было поднять люк? Вместо этого поставили металлическую треногу для обозначения. Кто принимал такой объект? Прошу принять меры и провести качественный ремонт, а не ждать последствий, - возмущается женщина.

В качестве доказательств она приложила фото, на котором видны небольшая ямка и злополучный люк. Кроме того, выложенные вдоль углубления кирпичи уже начали осыпаться, видимо не выдержав постоянного давления со стороны людей и колясок.

Фото: группа «Лабытнанги Info»

В комментариях к посту горожане возмутились такой халатной работой и отметили, что это не единственный дорожный дефект, который необходимо исправить. Например, заезд в музыкальную школу на стации Обская - слишком приподнята плита.

В скором времени на данный комментарий отреагировали представители городского УЖКХ. По их словам, в месте заезда проходят подземные коммуникации, чтобы его опустить, необходимо произвести капитальный ремонт инженерных сетей.

Фото: Александр Петров

Что же касается поста горожанки о дорожке возле детсада, его власти предпочли не заметить.