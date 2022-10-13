Пенсионерка из Ханымея перевела мошенникам более 4 миллионов рублей, взятых в кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Пуровского района обратилась 61-летняя жительница поселка Ханымей, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, для обмана аферисты использовали старую схему про оформление кредита.

- Установлено, что в августе и сентябре текущего года заявительнице звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка. Во время разговоров они сообщали женщине, что преступники оформили кредиты на ее имя, а для их аннулирования необходимо следовать схеме: лично оформить кредит в офисе банка, после чего перевести полученные деньги на безопасные счета, - рассказали в ведомстве.

Не заподозрив обмана, северянка перечисляла различные суммы на телефонные номера и банковские счета. О том, что ее обманули, женщина догадалась только после того, как злоумышленники перестали выходить с ней на связь, к тому времени она обогатила аферистов на 4 миллиона 80 тысяч рублей.

Сейчас по данному факт возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».