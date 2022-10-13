Жители Нового Уренгоя смогут пройти бесплатное обследование в «КАМАЗе здоровья»

Фото: Новоуренгойская ЦГБ
Жители Нового Уренгоя смогут пройти бесплатное медицинское обследование в «КАМАЗе здоровья». Он будет находиться на площадке возле «ТЦ Солнечный» 15 октября.
Как отметили в Новоуренгойской ЦГБ, передвижной медицинский центр - самый удобный способ обследования: не пациент идет в лабораторию, а лаборатория приезжает к пациенту.
И так, с 10:00 до 16:00 медики будут измерять основные показатели здоровья: уровень насыщения крови кислородом, концентрацию D-димера, объемные и скоростные нормативы дыхания.
Кроме того, специализированный автомобиль укомплектован флюорографом и электрокардиографом - отличная возможность обследовать легкие и сделать ЭКГ сразу после шопинга.
Также лаборатория на колесах выполнит общий и биохимический анализы крови, тестирование на ВИЧ.
Отметим, что «КАМАЗе здоровья» приехал в Новый Уренгой благодаря сотрудничеству с Тарко-Салинской ЦРБ.