Жители Нового Уренгоя смогут пройти бесплатное обследование в «КАМАЗе здоровья»

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Жители Нового Уренгоя смогут пройти бесплатное медицинское обследование в «КАМАЗе здоровья». Он будет находиться на площадке возле «ТЦ Солнечный» 15 октября.

Как отметили в Новоуренгойской ЦГБ, передвижной медицинский центр - самый удобный способ обследования: не пациент идет в лабораторию, а лаборатория приезжает к пациенту.

И так, с 10:00 до 16:00 медики будут измерять основные показатели здоровья: уровень насыщения крови кислородом, концентрацию D-димера, объемные и скоростные нормативы дыхания.

Кроме того, специализированный автомобиль укомплектован флюорографом и электрокардиографом - отличная возможность обследовать легкие и сделать ЭКГ сразу после шопинга.

Также лаборатория на колесах выполнит общий и биохимический анализы крови, тестирование на ВИЧ.

Отметим, что «КАМАЗе здоровья» приехал в Новый Уренгой благодаря сотрудничеству с Тарко-Салинской ЦРБ.