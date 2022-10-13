В Губкинском водитель и пассажир легковушки пострадали после столкновения с «Газелью»

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 12 октября на улице Магистральная в Губкинском.

- Около 08:40 водитель автомобиля «ГАЗ», поворачивая налево, не пропустил машину «ВАЗ», ехавшую по главной дороге. Желая избежать столкновения, водитель последней пошел на обгон, но это не помогло и автомобили врезались друг в друга, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир машины «ГАЗ», их доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 15 ДТП, а с начала года - 3 627, в которых 18 человек погибли и 232 получили травмы, в том числе 20 детей.