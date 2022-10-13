В Шурышкарский район прибыл бульдозер для расчистки зимников

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарский район прибыл новый колесный бульдозер, который задействуют для расчистки внутримуниципальных зимников. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- Приняли колесный бульдозер. Зима не за горами: время «готовить сани» и думать об обустройстве зимних автодорог. Новая машина будет задействована при расчистке внутримуниципальных зимников, - сказал управленец.

Одно из преимуществ: работать техника может вплоть до -45 градусов.

Приобрести бульдозер удалось благодаря окружной субсидии. Это уже пятая единица дорожной техники, пополнившая парк в этом году.

Ранее в райцентр прибыл бортовой автомобиль с краном-манипулятором.