В Салехарде открыли спортивно-игровую площадку в морском стиле

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде открыли еще одну спортивно-игровую площадку. Она расположена на улице Маяковского и является самой большой в районе Комбинат, сообщил глава города Алексей Титовский.

- Проект обсуждали вместе с жителями, идею поддержал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, - отметил градоначальник.

Зона для игр выполнена из дерева в интересном морском стиле. Качели, горки, подвесные мосты, канатная дорога и пиратский корабль - все это придутся по душе маленьким салехардцам. Для любителей спорта сделали зону с тренажерами, площадки для волейбола и стритбола, вело- и беговые дорожки, поле для мини-футбола.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Чтобы сохранить площадку в целостности и сохранности, власти решили оборудовать ее камерами видеонаблюдения.

- Убедительно всех прошу: давайте бережно относиться к нашим общественным пространствам, - обратился к жителям Алексей Титовский.