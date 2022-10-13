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Общество13 октября 2022 3:31

В Салехарде открыли спортивно-игровую площадку в морском стиле

Она является самой большой в районе Комбинат
Дмитрий Кошелев
Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде открыли еще одну спортивно-игровую площадку. Она расположена на улице Маяковского и является самой большой в районе Комбинат, сообщил глава города Алексей Титовский.

- Проект обсуждали вместе с жителями, идею поддержал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, - отметил градоначальник.

Зона для игр выполнена из дерева в интересном морском стиле. Качели, горки, подвесные мосты, канатная дорога и пиратский корабль - все это придутся по душе маленьким салехардцам. Для любителей спорта сделали зону с тренажерами, площадки для волейбола и стритбола, вело- и беговые дорожки, поле для мини-футбола.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Чтобы сохранить площадку в целостности и сохранности, власти решили оборудовать ее камерами видеонаблюдения.

- Убедительно всех прошу: давайте бережно относиться к нашим общественным пространствам, - обратился к жителям Алексей Титовский.