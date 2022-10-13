Мобилизованные ямальцы отправились из Тюмени на полигонов Южного военного округа, чтобы продолжить боевую подготовку

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Первый батальон с мобилизованными ямальцами отправился из Тюмени на один из полигонов Южного военного округа, где ребята продолжат боевую подготовку. Об это сообщил глав региона Дмитрий Артюхов.

«Ямальцы, как и всегда, показывают пример стойкости и мужества. Мы гордимся нашими парнями. Воинской удачи, сил и терпения. Ждем домой!» - написал он в своих соцсетях.

Проводить мужчин пришли их семь, друзья и знакомые, прощание проходило под торжественную музыку военного оркестр. А еще бойцам вручили комплекты шахмат с дарственной надписью многократного чемпиона мира и депутата Госдумы РФ Анатолия Карпова.

Пожелал ямальцам успеха и губернатор Тюменской области Александр Моор.

«У Тюмени и Ямала - общая история, общие судьбы, крепкая дружба. Сейчас мы еще теснее сплотились для решения главной задачи - успешного завершения специальной военной операции. Мы верим в вашу силу, ваше мужество, вашу волю и боевое братство» - опубликовал пост глава региона.