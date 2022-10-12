Тюменская энергокомпания стала самой социально эффективной в отрасли

Фото: «Россети Тюмень»

Самой социально эффективной российской компанией в энергетической отрасли признаны «Россети Тюмень». Рейтинг составило агентство AK&M, всего в 2021 году в него вошли 44 организации.

Список участников формируется из 300 крупнейших промышленных, энергетических и транспортных компаний. Для сравнения агентство использует открытые данные: годовые отчеты, отчеты об устойчивом развитии, консолидированную финансовую отчетность, а также информацию, полученную от самих организаций путем анкетирования. По итогам 2021 года лидерами рейтинга в категории «Энергосети» впервые стали «Россети Тюмень».

Отметим, что первое место в федеральном рейтинге подтверждает эффективность компании с точки зрения сохранения баланса между нагрузкой на природу и стремлением приносить максимальную пользу обществу.

Так, в 2021 году тюменская энергокомпания направила более 43 млн рублей на охрану окружающей среды и порядка 350 млн рублей на реализацию социальных программ. Для повышения надежности электроснабжения потребителей за тот же период отремонтировано в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО 2,5 тысячи километров ЛЭП и 619 подстанций. Кроме того, в прошлом году энергокомпания подключила к электрическим сетям более 5 тысяч объектов, среди которых порядка 30 медицинских и образовательных учреждений.