Надымчанка перевела мошенникам все свои сбережения и взятый кредит: она лишилась более 1,7 миллиона рублей

Жительница Надыма перевела мошенникам все свои сбережения и взятый кредит: она лишилась более 1,7 миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Надыма обратилась 33-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, для обмана аферисты использовали старую схему про оформление кредита.

- Установлено, что 30 сентября женщине позвонил некий человек, представившийся сотрудником полиции. Далее он предупредил потерпевшую о том, что кто-то пытается украсть ее деньги и рекомендовал безоговорочно следовать инструкциям сотрудника банка, который должен вот-вот позвонить. Затем лжесотрудник банка убедил заявительницу перевести свои накопления в размере 845 тысяч рублей на «безопасный счет». Но и этого преступникам оказало мало: они убедили женщину перевести еще более 830 тысяч рублей, взятых ею в кредит, якобы для погашения займа, - рассказали в ведомстве.

Таким образом общий материальный ущерб составил 1 миллион 705 тысяч 825 рублей.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, обманувших северянку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».