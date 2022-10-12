В Губкинском школьники пытались спасти лежащего на земле мужчину, но он умер до приезда скорой

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В Губкинском шестиклассники, возвращавшиеся из школы, увидели лежащего на земле человека. Растерявшись, ребята позвонили родителям, а те, в свою очередь, вызвали скорую помощь. Но когда медики прибыли на место, человек уже скончался.

Информацию об этом, а также рассказ одного из школьников опубликовали в городской группе «Губкинский.Ком - события и новости 24 часа».

- Там человек лежал на земле, и он умер. Жалко его, конечно, - произносит парень.

Сначала многие комментаторы поблагодарили детей за неравнодушие, но потом вскрылись интересные детали. По словам некоторых горожан, изначально школьники просто хотели снять видео с мужчиной и выложить его в Сеть. В опубликованном ролике ребята тыкают в лежачего человека зонтиком и смеются.

Также вызывает вопрос и поведение диспетчера скорой помощи. Как уверяет Светлана Бондаренко, мужчина находился на улице чуть ли не шесть часов. И все это время никто из прохожих не обратил на него внимание.

- Он там с обеда, мои знакомые вызывали скорую, где живет он, не знали. Скорая ответила: а что мы должны сделать? Он еле дышал, - рассказала горожанка.

На данный момент ожидаются комментарии от профильных служб.