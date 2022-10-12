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Здоровье12 октября 2022 9:32

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 октября 2022 года увеличилось на 82 человека, 1 скончался

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 12 октября 2022 года
Павел Посевин
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 82 человека. С начала периода количество заболевших достигло 147 576.

При этом в больницы региона госпитализировано 10 человек, скончался - 1. Всего с начала пандемии умерли 1 045 ямальцев.

В России выявлено 15 640 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 813. Всего в стране зарегистрировано 21 248 603 случая. Излечились от коронавируса 30 409 человек, скончались - 105.