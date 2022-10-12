Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 октября 2022 года увеличилось на 82 человека, 1 скончался

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 82 человека. С начала периода количество заболевших достигло 147 576.

При этом в больницы региона госпитализировано 10 человек, скончался - 1. Всего с начала пандемии умерли 1 045 ямальцев.

В России выявлено 15 640 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 813. Всего в стране зарегистрировано 21 248 603 случая. Излечились от коронавируса 30 409 человек, скончались - 105.