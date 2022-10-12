В Салехарде неизвестные вандалы разгромили за ночь более 10 машин

В Салехарде неизвестные вандалы разгромил одиннадцать машин. Известно об этом стало после сообщения одного из пострадавших. По словам мужчины, в ночь с 10 на 11 октября кто-то разбил в его автомобиле стекло. Позже с аналогичными заявлениями в полицию обратились еще несколько салехардцев.

Как оказалось, злоумышленники не просто разбивали стекла, а варварски вскрывали машины, воруя оттуда личные вещи хозяев. Транспорт, кстати, стоял на прилегающей к дому территории.

- По данному факту проводится проверка, устанавливается причиненный потерпевшим материальный ущерб, а также лицо, совершившее преступление, - прокомментировали в пресс-службе городского УМВД.

Очевидцев происшествия просят позвонить в полицию по телефону: 7-60-87 или 02.