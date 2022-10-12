Фото: администрация Ноябрьска

Следственный комитет выяснит причину смерти известного в Ноябрьске охотника Федора Арико. Тело мужчины обнаружили 11 октября в лесной избушке, куда он отправился еще в сентябре.

- По предварительным данным, 66-летний мужчина ушел в лесную избушку еще в сентябре. На связь с родственниками он выходил последний раз 10 сентября, а вернуться домой собирался 8-9 октября. Когда пенсионер не явился в назначенный промежуток времени, родственники забили тревогу и обратились в полицию, - прокомментировали в пресс-службе следкома.

На данный момент следователи-криминалисты уже осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. При осмотре тела следов насильственной смерти не выявлено.

- Ведется доследственная проверка. Следователем будут изучены все обстоятельства происшествия, - добавили в ведомстве.