Ветераны салехардского землячества приобрели наборы оказания первой помощи для мобилизованных ямальцев

Фото: администрация Салехарда

Ветераны салехардского землячества «Полярный круг», проживающие в Тюмени, не смогли остаться безучастными и устроили добрую акцию для мобилизованных земляков. Как рассказали в пресс-службе администрации Салехарда, они приобрели наборы для оказания первой помощи, теплые вещи и медикаменты.

- Мы брали все самое необходимое, то, что пригодится нашим ребятам: парацетамол, аспирин, мази, балаклавы, теплые носки и термостельки. Посылки уже упакованы и в ближайшее время будут переданы адресатам. В них - и письма с добрыми пожеланиями, которые написали героям внуки и правнуки пенсионеров, - рассказали члены землячества.

Напоминаем, что на днях губернатор Дмитрий Артюхов анонсировал дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных. Это и денежные выплаты, разные социальные льготы: бесплатное лекарственное обеспечение, отдых и оздоровление, оплата обучения в вузах и прочее.