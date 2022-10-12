После вмешательства прокуратуры в Ноябрьске снесут 25 расселенных домов

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Прокуратура Ноябрьска обязала местные власти снести расселенные дома. Как отметили в пресс-службе ведомства, их наличие нарушает требование закона о защите населения от чрезвычайных ситуаций.

- В ходе надзорных мероприятий на территории города установлены 25 расселенных аварийных домов. Их наличие создает угрозу возникновения пожаров, причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, - сказали в надзорном органе.

В связи этим прокуратура направила в суд иск, требуя от администрации устранить нарушения.

Выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя. На данный момент мэрия уже снесла пять домов, оставшиеся двадцать необходимо убрать до 1 декабря 2022 года.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.