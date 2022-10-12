Фото: скриншот из видео

В Ноябрьске преобразились восемь детских площадок. Как сообщил глава города Алексей Романов, там появились новые игровые комплексы и карусели, безопасное резиновое покрытие, ограждение и освещение - теперь это современные зоны для активного отдыха малышей и подростков.

Кстати, чаще всего с просьбой обустроить места для детских прогулок обращаются ноябрьские мамы.

Ниже прилагается список всех отремонтированных площадок:

- в районе домов №41б, №43 и №48 на ул. Изыскателей;

- в районе дома №53 на ул. Республики;

- в районе дома №24а и №98 на ул. Советская;

- в районе дома №31а на пр. Мира;

- в районе дома №8 на ул. Киевская;

- в МК-15.