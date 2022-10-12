До конца года в Тарко-Сале откроют дорогу, которая соединит центральную часть города с окраиной

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До конца года в Тарко-Сале откроют новую дорогу по улице Осенняя, которая напрямую соединит центральную часть города с окраиной. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

- Ответственные службы за строительство проезжей части отчитались о том, что сделали и что сделать осталось, - сказал управленец.

Так, дорога, выполненная с учетом ливневых канализаций, будет состоять из четырех полос движения. С обеих сторон предусмотрены тротуары, именно над этим сейчас трудятся рабочие, затем они приступят к установке дорожных знаков, светофоров и нанесению разметки. А вот освещение уже смонтировано - 28 новеньких опор.

Отметим, что строительство дороги ведется при поддержке правительства Ямала.