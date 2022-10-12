Юные лабытнангцы отправят российским военнослужащим посылки, письма и открытки

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Юные жители Лабытнанги отправят российским военнослужащим, участвующим в спецоперации, более 50 посылок, 200 писем, открыток и рисунков. Об этом рассказала глава муниципалитета Марина Трескова.

- В каждой строчке письма детским почерком написаны вполне взрослые слова поддержки и благодарности нашим защитникам, - отметила градоначальница.

Также Марина Трескова напомнила о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных, принятых губернатором Дмитрием Артюховым. Это и денежные выплаты, разные социальные льготы: бесплатное лекарственное обеспечение, отдых и оздоровление, оплата обучения в вузах и прочее.

- Мы также оказываем семьям адресную помощь: от решения бытовых вопросов до психологической поддержки, - подчеркнула управленец.

В партии «Единая Россия» по-прежнему развернут пункт сбора (ул. Первомайская, 27), работает волонтерский штаб.