В Новом Уренгое судебный пристав подделал документы о передаче имущества на 7 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении судебного пристава, обвиняемого в служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в 2020 году сотрудница службы судебных приставов умышленно внесла в акт о возврате нереализованного имущества юридическому лицу (должнику) ложные сведения. В частности, подозреваемая указала, что должнику возвращено арестованное имущество, местонахождение которого в действительности не было установлено. Тем самым госслужащая причинила ущерб на сумму более 7 миллионов рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.