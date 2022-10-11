Фото: Правительство ЯНАО

В Тарко-Сале завершился ремонт роддома, в обновленное здание уже въехали первые роженицы и мамы с малышами. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЯМАЛ. Официально».

Как и обещал губернатор Дмитрий Артюхов, работы в медучреждении завершились к середине октября. Посодействовать в ремонте попросили местные жители: из-за проблем с поставками материалов и нехваткой рабочих рук открыть акушерское отделение планировалось в начале 2023 года.

- Благодаря поддержке округа в кратчайшие сроки была закуплена керамогранитная плитка для облицовки 300 квадратных метров пола в коридорах акушерского корпуса. Штат рабочих удалось расширить до 11 человек, поэтому темп значительно вырос, - сказал в середине сентября главный инженер Тарко-Салинской ЦРБ Сергей Школяренко.

Пока шел ремонт, на плановые роды женщин направляли в перинатальный центр Ноябрьска, а экстренные принимали в хирургическом корпусе больницы. Теперь квалифицированную медпомощь пациентки будут получать на месте.