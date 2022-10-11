В Муравленко медики впервые провели операцию по удалению гигантской кисты почки

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Муравленко медики городской больницы впервые провели операцию по удалению гигантской кисты почки. Как сообщили в пресс-службе регионального депздрава, сложность операции заключалась в том, что объем кисты составлял 500 миллилитров, при этом сама почка располагалась за брюшиной.

Провести сложную операцию взялись заведующий хирургическим отделением Дмитрий Чалков и врач-уролог Мирлан Арыстанов.

- Хирургам Муравленковской городской больницы удалось удалить гигантскую опухоль лапароскопическим способом. Такой метод позволяет сократить продолжительность вмешательства, укорачивает постоперационный реабилитационный период и облегчает его течение, а также способствует существенному снижению количества осложнений, - добавили в ведомстве.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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