В Новом Порту открыли модульное здание аэровокзала

Фото: Правительство ЯНАО

В Новом Порту открыли здание аэровокзала площадью более 70 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Внутри модульного здания разместились авиакасса, зал ожидания на 24 кресла, камера хранения и санузел, также имеется подъемник. В ближайшее время авиакомпания установит оборудование, которое позволит регистрировать пассажиров на рейсы с электронными билетами, приобретенными онлайн.

Кстати, такие аэровокзалы появились еще в пяти малых населенных пунктах Ямала: Антипаюта, Гыда, Овгорт, Горки и Питляр. Их планируют ввести в эксплуатацию до начала зимы. Аналогичные здания возведут в поселках Ныда и Кутопьюган.

- Авиация является единственным круглогодичным видом транспорта, который доступен для малых населенных пунктов. Поэтому правительство округа обращает особое внимание на развитие данной инфраструктуры, - сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Аэровокзалы возводятся в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» с целью обеспечения комфортного пребывания и обслуживания пассажиров.