В Новом Уренгое осудили пару наркосбытчиков из Иркутской области

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В Новом Уренгое вынесли приговор в отношении мужчина 1993 года рождения и его спутницы 1984 годов рождения, приехавших из Иркутской области для сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- В ходе личного досмотра у мужчины изъяли четыре свертка с порошкообразным веществом. Еще столько же правоохранители обнаружили в тайниках-закладках, информация о которых находилась в телефонах злоумышленников. Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения массой 6,86 грамма, - прокомментировали в ведомстве.

Затем в отношении пары возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». А в сентябре 2022 года суд приговорил одного из обвиняемых 8 годам в колонии строгого режима, а второго - к 8 годам и 7 месяцам в колонии общего режима.