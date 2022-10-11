На Ямале 11 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 56 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 56 человек. С начала периода количество заболевших достигло 147 494.

При этом в больницы региона госпитализировано 6 человек, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлен 13 970 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 506. Всего в стране зарегистрировано 21 232 963 случая. Излечились от коронавируса 31 509 человек, скончались - 109.