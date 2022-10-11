На Ямале план по строительству жилья выполнен на 80%

Фото: Правительство ЯНАО

За девять месяцев текущего года на Ямале построили 127,5 тысячи квадратных метров жилья (80,7% от запланированного объема). Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это 34 многоквартирных дома на 1 238 квартир. Еще 413 домов возведено в сфере индивидуального строительства.

Кстати, по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, к началу октября ввод жилья на Ямале вырос на 20,31%.

- Современное жилье строится во всех муниципалитетах. Это и дома для расселения жителей аварийного фонда, и новые проекты с частными застройщиками, благодаря которым ямальцы смогут приобретать необходимое жилье на первичном рынке самостоятельно, - рассказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Напоминаем, что в регионе ведется активная работа с застройщиками. Благодаря этому расширятся возможности для решения жилищных вопросов ямальцев - как в рамках социальных программ, так и самостоятельно.