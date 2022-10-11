Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале школьники собирают посылки российским солдатам. В огромных коробках - продукты, тушенка, теплые вещи, средства гигиены, а также письма с добрыми пожеланиями и гордостью за мужество пуровчан.

- Первыми посылки солдатам в штаб #МыВместе принесли учащиеся кадетского класса школы №3. Ребята являются активными участниками многих патриотических акций. Также посылки формируют и в других школах города, учащиеся пишут письма, в начальных классах изготавливают поделки и рисунки, - рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

В Тарко-Сале штаб #МыВместе располагается в приемной партии «Единая Россия» по ул. Геологов, д. 8. В поселениях представители штаба работают в администрациях.