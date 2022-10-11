Ямальский проект по дистанционному осмотру машин планируют распространить по всей стране

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальский проект по дистанционному осмотру самоходных машин планируют распространить по всей стране. Об этом заявил руководитель профильного департамента Минсельхоза Рф Роман Некрасов во время Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2022», которая состоялась накануне в Москве.

По его словам, Ямал - первый регион, который реализовал функционал по дистанционному осмотру.

Для осмотра транспорта используется специальное мобильное приложение. Оно позволяет производить осмотр техники с фото и видеофиксацией по заранее определенному алгоритму. Программа защищена от взлома и исключает вероятность предоставления подложных сведений. Владелец самостоятельно выполняет осмотр.

Новый подход реализуют с 1 октября прошлого года. За это время дистанционно осмотрено 3 427 единиц техники. Это больше половины от всего тяжелого транспорта, который осмотрели для дальнейшей постановки на учет.

Раньше на процедуру госрегистрации такой техники уходило до 20 дней, инспекторам нужно было выезжать по месту нахождения транспорта для проведения осмотра. Теперь это занимает до трех рабочих дней.