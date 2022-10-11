Прокуратура Лабытнанги потребовала от главврача местной больницы взять на работу узких специалистов Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги потребовала от главврача городской больницы взять на работу несколько профильных специалистов: врача-эндокринолога, детского офтальмолога и врача-кардиолога.

- Установлено, что вопреки интересам граждан штат работников медучреждения не укомплектован профильными специалистами, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, пациенты, имеющие инвалидность и тяжелые формы неврологических заболеваний, не обеспечиваются бесплатными лекарствами. В лучшем случае препараты выдаются с короткими сроками годности, которые заканчивается раньше курса лечения.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении медицинского учреждения административное дело по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, если специальное разрешение обязательно) по результатам рассмотрения которого больнице назначен штраф в размере 75 тысяч рублей.

Кроме того, по представлению прокурора виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Сейчас в медицинской организации ведется работа по устранению выявленных нарушений.