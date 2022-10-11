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Общество11 октября 2022 4:38

Прокуратура Лабытнанги потребовала от главврача местной больницы взять на работу узких специалистов

Это оказалось не единственное нарушение
Павел Посевин
Прокуратура Лабытнанги потребовала от главврача местной больницы взять на работу узких специалистов

Прокуратура Лабытнанги потребовала от главврача местной больницы взять на работу узких специалистов

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги потребовала от главврача городской больницы взять на работу несколько профильных специалистов: врача-эндокринолога, детского офтальмолога и врача-кардиолога.

- Установлено, что вопреки интересам граждан штат работников медучреждения не укомплектован профильными специалистами, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, пациенты, имеющие инвалидность и тяжелые формы неврологических заболеваний, не обеспечиваются бесплатными лекарствами. В лучшем случае препараты выдаются с короткими сроками годности, которые заканчивается раньше курса лечения.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении медицинского учреждения административное дело по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, если специальное разрешение обязательно) по результатам рассмотрения которого больнице назначен штраф в размере 75 тысяч рублей.

Кроме того, по представлению прокурора виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Сейчас в медицинской организации ведется работа по устранению выявленных нарушений.